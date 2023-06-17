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    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»

    17 Июня 2023, 12:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Произведения наших писателей и поэтов должны быть доступны читателям, пользоваться спросом среди граждан, особенно у молодежи. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Как Глава государства и гражданин, я всегда оказываю постоянную поддержку развитию казахской литературы. Считаю, что произведения наших писателей и поэтов должны быть доступны читателям, пользоваться спросом среди граждан, особенно у молодежи. Это задача не только государства, но также писателей и поэтов. Читатели ждут от них новых творений, способных дать им духовную пищу. Надеюсь, Союз писателей сможет оправдать эти ожидания, придав новый импульс своей работе. Я поддерживаю предложение Мереке Кулкенова о возвращении звания «Народный писатель Казахстана», которое должно присваиваться только авторам, создавшим актуальные, интересные, востребованные в народе произведения», - сказал Глава государства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Культура Национальный курултай
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