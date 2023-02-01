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    Глава государства подчеркнул важность завершения строительства авиационного хаба в Шымкенте

    1 Февраля 2023, 15:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял президента авиакомпании SCAT Владимира Денисова. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных результатах работы авиакомпании за прошлый год, а также планах развития на предстоящий период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту была представлена информация о расширении парка воздушных судов и маршрутных сетей авиаперевозчика до 2030 года.

    Главе государства рассказали о ходе строительства аэровокзального комплекса в аэропорту Шымкента, а также о мерах по развитию авиационного хаба.

    Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность авиакомпании SCAT и поддержал стратегию развития компании.

    Глава государства акцентировал внимание на важности завершения строительства авиационного хаба в Шымкенте, обеспечения региональной конкурентоспособности авиационных перевозок и повышения качества предоставляемых услуг.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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