Глава государства поблагодарил экс-акимов Атырауской, Кызылординской и Жамбылской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за работу экс-акимам Атырауской, Кызылординской и Жамбылской областей, передает МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Махамбету Досмухамбетову, Бердибеку Сапарбаеву, Гульшаре Абдыкаликовой за работу на должностях акимов Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей», - говорится в публикации пресс-службы Акорды на официальном Telegram-канале.

