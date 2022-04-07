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    17:28, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Глава государства поблагодарил экс-акимов Атырауской, Кызылординской и Жамбылской областей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за работу экс-акимам Атырауской, Кызылординской и Жамбылской областей, передает МИА «Казинформ».

    «Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Махамбету Досмухамбетову, Бердибеку Сапарбаеву, Гульшаре Абдыкаликовой за работу на должностях акимов Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей», - говорится в публикации пресс-службы Акорды на официальном Telegram-канале.


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