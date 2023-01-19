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    Глава государства поблагодарил депутатов Мажилиса за плодотворную работу

    19 Января 2023, 20:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что депутаты Мажилиса проявили высокий профессионализм и подлинный патриотизм, передает МИА «Казинформ».

    «Выражаю благодарность депутатам Мажилиса Парламента седьмого созыва за плодотворную работу по законодательному обеспечению курса на строительство Справедливого Казахстана, решение актуальных социально-экономических проблем страны, активное участие в проведении политических и экономических реформ, продуктивные усилия по обеспечению общественной стабильности и верховенства закона.

    Депутаты Мажилиса проявили высокий профессионализм, ответственность перед гражданами и подлинный патриотизм», - написал Глава государства на своей странице в сети Instagram.

    Сегодня стало известно, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

    Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Президент Казахстана Мажилис Выборы Политика Токаев Касым-Жомарт
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