Глава государства поблагодарил депутатов Мажилиса за плодотворную работу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что депутаты Мажилиса проявили высокий профессионализм и подлинный патриотизм, передает МИА «Казинформ».

«Выражаю благодарность депутатам Мажилиса Парламента седьмого созыва за плодотворную работу по законодательному обеспечению курса на строительство Справедливого Казахстана, решение актуальных социально-экономических проблем страны, активное участие в проведении политических и экономических реформ, продуктивные усилия по обеспечению общественной стабильности и верховенства закона.

Депутаты Мажилиса проявили высокий профессионализм, ответственность перед гражданами и подлинный патриотизм», - написал Глава государства на своей странице в сети Instagram.

Сегодня стало известно, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.



