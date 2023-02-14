Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства побеседовал с жителями одного из дворов в Степногорске

    14 Февраля 2023, 19:58

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Президент в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область осмотрел двор в 6-м микрорайоне города Степногорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с условиями, созданными на придомовой территории, а также побеседовал с местными жителями. Во дворах города установлены детские и спортивные площадки, тренажеры, обустроены тротуары, асфальтированы дороги с увеличением количества парковочных мест.

    В рамках бюджета народного участия акиматом Степногорска третий год подряд осуществляются проекты по благоустройству. Проекты для реализации выбираются жителями путем голосования.

    В 2023 году на ремонт дворов Акмолинской области из регионального бюджета выделено около 900 млн тенге, из которых половина предназначена для Степногорска.

    В беседе с жителями города Президент отметил, что уделяет пристальное внимание развитию Степногорска. В числе важных вопросов, вызывающих беспокойство граждан – состояние местной ТЭЦ и тепловых сетей.

    «Ознакомившись с ситуацией на этом предприятии, я принял решение вникнуть в эти вопросы. Я дал поручение, чтобы Правительство совместно с акиматом и владельцами предприятия сели и выработали алгоритм действий и принятия решений», – подчеркнул Глава государства.

    Горожан также интересовали вопросы экологии. В частности, Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение по поводу обеспокоенности местных жителей в связи с хранением ПХД-отходов в Степногорске.

    «Я в курсе этого вопроса, только что мне доложили, что есть следующее решение – построить мини-предприятие по утилизации. Поддерживаю такое решение», – сказал Президент.

    Не осталась без внимания и ситуация вокруг рудника «Бестобе». Вопрос находится на контроле Главы государства, местным органам даны поручения по решению имеющихся проблем.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал горожанам здоровья, успехов и благополучия.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК провел встречу с Шавкатом Мирзиёевым
    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент для участия в неформальной встрече с Шавкатом Мирзиёевым
    Финансирование научной деятельности в Казахстане увеличат в 3,5 раза в ближайшие три года
    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров