Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.95 eur/kzt 485.43

    rub/kzt 7.72 cny/kzt 65.28
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства перечислил настоящих героев Казахстана

    26 Ноября 2022, 12:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев перечислил настоящих героев Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Многие сетуют на недостаток истинных героев в наше время, но настоящие герои не там, где яркие софиты, где звучат продолжительные аплодисменты мнимых поклонников. Герои находятся среди нас», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время торжественной церемонии инаугурации.

    По словам Главы государства, каждый день герои встают у заводского станка, управляют общественным транспортом, садятся за штурвалы самолетов, одевают защитную форму спасателя, спешат на экстренные вызовы пациентов, осваивают военную технику.

    «Подлинные герои просыпаются рано утром в селах, чтобы на наших столах было достаточно еды, и мы могли бы накормить своих маленьких детей и престарелых родителей. Наши герои – это предприниматели, начинающие свое собственное дело, открывающие рабочие места, создающие новые возможности для своих сотрудников и их семей. Наши герои – это волонтеры и благотворители, которые безвозмездно дарят обществу свою любовь и энергию, опыт и знания, имущество и финансы. Все они являются гордостью и надеждой нашего народа. Именно на людей труда опирается наша страна», - добавил Президент РК.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

    Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

    20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Человек труда должен пользоваться особым почетом – Президент РК
    Касым-Жомарт Токаев потребовал от госслужащих добросовестно исполнять свои обязанности
    Любая должность временна, но народ вечен – Президент РК
    Новые ценности для казахстанцев назвал Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Международные инспекторы не выявили незаявленного вооружения в Атырауской области
    2 Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
    3 Программу «7-20-25» планируют продолжить в Казахстане
    4 Боксер, рискуя жизнью, спас из огня своего соседа в Петропавловске
    5 Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии
    Новости партнеров