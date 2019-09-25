Глава государства озвучил формулу политической системы Казахстана на Генассамблее ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей политической формуле руководства страной на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В это трудное время нам необходимо продолжать идти по пути всеобъемлющего преобразования нашего общества под лозунгом «Преемственность, справедливость, прогресс». Моя формула политической системы Казахстана заключается в следующем: сильный стратегически мыслящий Президент, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство. Я твердо убежден в том, что эта концепция соответствует основным потребностям нашей страны и обеспечит ее мирное и устойчивое будущее», - сказал Президент в своем выступлении.

Он подчеркнул свою приверженность в качестве нового Президента, прежде всего, построению современного социального государства. Конечная цель этой системы, по его словам, заключается в том, чтобы миллионы казахстанцев воспользовались благами масштабных реформ и жили в свободном от стальных барьеров обществе с сильной экономикой, высококачественным образованием и современной медициной.

При этом Глава государства отметил, что Казахстан не сможет стать примером успешного социально-экономического развития, если не произойдут глубинные политические преобразования.

«В то же время необходимо учитывать, что демократия в Казахстане - это работа, которая еще продолжается, и здесь необходим регулярный анализ. Мы постоянно пытаемся усовершенствовать ее, пытаемся развивать позитивные аспекты и извлекать уроки из негативного опыта. В рамках своей программы я учредил Национальный совет общественного доверия, для того чтобы способствовать осмысленному диалогу между государством и обществом», - добавил он.

Видение Президента РК заключается в следующей концепции «Разные мнения – единая нация». По его мнению, продвижение вперед должно осуществляться за счет обмена мнениями и диалога. Глава государства также заверил, что крупные преобразования затронут все правоохранительные органы и суды – это нужно для того, что поддерживать верховенство права во всех областях и повседневной жизни граждан.

«Популизм - это политика посредственностей. Я не раздаю пустых обещаний. Я человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ», - заключил К. Токаев.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. В частности, Президент встретился с Королем Иордании Абдаллой II, Президентом Болгарии Руменом Радевым, Президентом Швейцарии Ули Маурером и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.

Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.