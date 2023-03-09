Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Глава государства ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan

    9 Марта 2023, 20:09

    БУРЛИНСКИЙ РАЙОН ЗКО. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил производственный цех предприятия ТОО PetrolValves Kazakhstan, расположенный в Аксае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Совместное предприятие итальянской компании PetrolValves S.p.A и казахстанского ТОО Merlion Development Group специализируется на производстве и ремонте высокотехнологичной запорной арматуры и клапанов, использующихся в нефтегазовой и энергетической промышленности. Это единственное предприятие в Казахстане, которое производит высокотехнологичную арматуру и осуществляет сервисное обслуживание.

    По словам директора предприятия Динара Хамиева, на начальном этапе планируется производство порядка 500 клапанов в год. Помимо этого, компания обслуживает местные нефтегазовые предприятия без остановки технологического процесса по запатентованной программе Valve New Life своего итальянского партнера.

    В ближайших планах компании – получение сертификата API 6D Американского института нефти и самостоятельное производство части компонентов, что позволит поэтапно довести долю казахстанского содержания до 75 % к 2024 году.

    Проект реализуется при поддержке международного центра развития нефтегазового машиностроения IMB Center. Сумма инвестиций в проект составляет 3 млрд тенге. В настоящее время на предприятии работает 43 человека, 37 из них – местные жители.



    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Западно-Казахстанская область Акорда Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
    Новости партнеров