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    Глава государства ознакомился с проектом G4 City в Конаеве

    19 Октября 2022, 15:11

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Президент в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с проектом G4 City. В рамках данного проекта вдоль автомагистрали Алматы – Конаев будут построены 4 современных тематических района: Gate District, Golden District, Growing District и Green District. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Каждый район будет иметь свою специализацию. Кластер Gate District станет деловым и финансовым центром, Golden District – образовательным и медицинским хабом. В Growing District разместится торгово-логистическая и инновационно-индустриальная зона. В будущем центре культуры и досуга Green District предусмотрено строительство курортного комплекса, объектов индустрии гемблинга и тематических парков.

    В перспективе G4City будет развиваться как интегрированный город, в котором будут проживать до 2,2 миллиона человек. С целью привлечения зарубежных инвесторов планируется создание особых экономических зон и строительство в городе нового международного аэропорта.

    Глава государства напомнил о том, что этот проект уже давно обсуждается, и уточнил у инвесторов сроки его реализации. Президент полагает, что в рамках G4 City следует рассмотреть вопрос обеспечения населения доступным жильем. Он также призвал уделить больше внимания социальной направленности проекта.

    Касым-Жомарт Токаев дал акиму Алматинской области Марату Султангазиеву и заместителю Премьер-министра – министру финансов Ерулану Жамаубаеву поручения, касающиеся утверждения концепции генерального плана развития G4 City.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Алматинская область Конаев
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