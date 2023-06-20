Глава государства отметил активное сотрудничество ЕС со странами Центральной Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев отметил активное сотрудничество ЕС со странами Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Европейский Союз является особенно важным для Казахстана. Это крупнейший торговый партнер нашей страны. Мы будем постоянно работать с европейскими институтами для укрепления нашего взаимного сотрудничества. Казахстан является активным партнером формата «Центральная Азия + ЕС». Наша последняя встреча в этом формате состоялась в Кыргызстане. Совсем недавно мы обсуждали ряд вопросов, касающихся нашего взаимного сотрудничества, а также актуальную геополитическую ситуацию. Центральная Азия становится все более авторитетной на международной арене», - отметил Касым-Жомарт Токаев.