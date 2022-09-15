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    Глава государства осмотрел комплекс «Вечный город» в Самарканде

    15 Сентября 2022, 23:56

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - В комплексе «Вечный город» в Самарканде Глава государства осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в крупнейшем в Средней Азии туристическом центре «Silk Road», расположенном в Самарканде.

    С 14 по 17 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Узбекистане Глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран. По итогам саммита планируется принятие ряда документов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ШОС Президент Казахстана Узбекистан
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