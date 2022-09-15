Глава государства осмотрел комплекс «Вечный город» в Самарканде

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - В комплексе «Вечный город» в Самарканде Глава государства осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в крупнейшем в Средней Азии туристическом центре «Silk Road», расположенном в Самарканде.

С 14 по 17 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Узбекистане Глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран. По итогам саммита планируется принятие ряда документов.



