Глава государства обсудил в Нью-Йорке сотрудничество с лидерами сельхозпроизводства

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Grupo Los Grobo Густаво Гробокопателем и директором лаборатории роста Центра международного развития, профессором Гарвардского университета Рикардо Хаусманом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Grupo Los Grobo является лидером по производству зерна и сои в Латинской Америке с годовым доходом более 1 млрд долларов.





Фото: t.me/bort_01



