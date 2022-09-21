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      Президент

    Глава государства обратился к народу Казахстана

    21 Сентября 2022, 17:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выборы Президента дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Глава государства обратился сегодня к народу по случаю объявления даты президентских выборов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана

    Уважаемые соотечественники!

    Нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального обновления.

    По итогам состоявшейся в июне конституционной реформы сформирован оптимальный баланс между ветвями власти.

    Государство будет строго придерживаться принципа «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

    Следующие составы депутатов Мажилиса и маслихатов будут избираться уже по новой смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам.

    Создается Конституционный суд, который начнет свою работу с января следующего года.

    Институт Уполномоченного по правам человека обрел конституционный статус.

    Завершено перераспределение ряда властных полномочий от Президента к Парламенту.

    Акимы регионов теперь выбираются на альтернативной основе.

    В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу.

    С целью реализации этого положения мною инициирована принципиально новая программа «Нацфонд – детям».

    Конституционная реформа является органичной частью масштабной программы политической модернизации, реализуемой мной с момента избрания Главой государства.

    В рамках данной программы был внедрен уведомительный принцип проведения мирных собраний.

    Упрощена процедура регистрации политических партий, снижен регистрационный барьер.

    Введена 30-процентная квота для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках и при распределении депутатских мандатов.

    Уменьшен порог для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%.

    В избирательных бюллетенях появилась графа «против всех».

    Создан институт парламентской оппозиции.

    Декриминализована статья 130 и гуманизирована статья 174 Уголовного кодекса. Отменена смертная казнь.

    Внедрен механизм прямой выборности сельских акимов и многое другое.

    В целом, проведенные за последние три года преобразования и конституционная реформа сформировали новую модель государственно-политического устройства.

    Поэтому в Послании я публично и открыто обозначил весь график электорального цикла.

    Таким образом, будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: Президент, Парламент, Правительство, маслихаты.

    С момента обнародования данной инициативы прошло около месяца.

    Этого времени было достаточно, чтобы взвешенно, без спешки обсудить и оценить все вопросы.

    В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов трансформации политической системы.

    Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан.

    Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

    Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.

    В своем Послании я обнародовал ряд масштабных социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.

    В Предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса.

    Как действующий Глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей.

    Призываю всех сограждан проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство нашего народа.

    Судьба и будущее Казахстана в руках каждого из нас.

    Вместе мы построим Справедливый Казахстан!

    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Президентские выборы - 2022
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