Глава государства обозначил задачи на предстоящий период и дал ряд поручений

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана, в котором остановился на текущей ситуации в стране и обозначил основные направления дальнейшего развития республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства в своем выступлении, прежде всего, коснулся экономической ситуации в стране, вопросах борьбы с пандемией и социальных аспектах.

В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость сокращения инфляции и наведения порядка с ценами на продукты питания.

«Об огромном аграрном потенциале Казахстана говорится много. Но в сфере АПК накопилось немало проблем. Прежде всего - это неэффективное ценообразование и распределение продовольственных товаров. Ранее я говорил о важности создания сети оптово-распределительных центров. Эта задача находится в стадии реализации. Важно обеспечить доступ к ним мелких сельхозтоваропроизводителей, включая, возможно, личные подсобные хозяйства. Монополизация данного рынка недопустима», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

По словам Главы государства, необходимо также обеспечить единый контроль над ценами по цепочке от производителя.

«Сейчас за эту работу отвечают несколько ведомств. После очередного скачка цен они вместо вдумчивого анализа и принятия эффективных мер начинают кивать друг на друга. Пора навести порядок в этом деле», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана поставил задачу перед Нацбанком и Правительством по возвращению инфляции в коридор 4 - 6%.

«Мы также столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции. Национальный банк, Правительство оказались бессильными перед ней, сославшись на мировые тенденции. Подобного рода оговорки высвечивают уязвимость национальной экономики. Возникает еще один вопрос – в чем тогда состоит роль наших профессиональных экономистов? Главная задача Национального банка и Правительства - это возвращение инфляции в коридор 4-6%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот.

«Большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов. Мы приняли решение, что государство не должно помогать банкирам. Вместе с тем, замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот исключительно на рыночной основе. Для этого нужна законодательная база», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Правительству было поручено увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза.

«Нужно продолжать работу по диверсификации экономики, расширению номенклатур производимых товаров и географии экспорта. По итогам 2020 года впервые за 10 лет индустриализации план обрабатывающей промышленности в развитии экономики превысил долю горнодобывающей отрасли. Среднесрочная цель к 2025 году - увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза до 24 млрд долларов, производительность труда - на 30%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Кабмину дано поручение по подготовке Концепции управления государственными финансами.

«Во многом благодаря низкому госдолгу и наличию значительных резервов Казахстан сравнительно успешно преодолевает последствия пандемии. Это наше серьезное конкурентное преимущество и сейчас важно его не растерять. Однако в последнее время появилась тенденция, когда для покрытия расходных обязательств увеличиваются дефицит бюджета и трансферты из Национального фонда», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, все время идти по такому легкому пути не получится.

«Запас финансовой устойчивости далеко не безграничен. Очевидно, что необходимы меры по увеличению доходов бюджета. Но в первую очередь нужен контроль за объемами и эффективностью государственных расходов. Для восстановления активов Национального фонда следует ускорить внедрение бюджетного правила», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Соответствующие законодательные поправки должны быть приняты до конца нынешнего года. В целом, в стране необходим свод правил по управлению государственными финансами, госдолгом, бюджетной политикой, Нацфондом. Прошу Правительство и Национальный банк до конца года подготовить Концепцию управления государственными финансами», - добавил Президент.

Также было отмечено, что будут продлены сроки программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса». На эти цели будет выделено 1 трлн тенге.

Отдельно был затронут вопрос борьбы с пандемией.

«Коронавирус был большим испытанием для отрасли здравоохранения. Пандемия все еще не отступает во всем мире. Каждый день тысячи наших граждан заболевают, многие уходят из жизни. Мы немедленно предприняли меры по борьбе с пандемией, не теряя времени. Казахстан - одно из немногих государств в мире, разработавшее вакцину против коронавируса. Нет никаких сомнений в том, что наша вакцина эффективна и безопасна. Сейчас к QazVac проявляют интерес в других странах», - сказал Президент Казахстана.

Вместе с тем, Глава государства подчеркнул, что необходимо как можно скорее приобрести вакцины, зарегистрированные во Всемирной организации здравоохранения.

«В ближайшее время в мире могут появиться новые штаммы коронавируса. Эксперты говорят, что появятся и другие инфекции. Мы не можем смотреть, ожидая, когда это произойдет. Мы должны адаптироваться к жизни в таких условиях и развитию. Сейчас очень важно приобретать необходимые вакцины. Необходимо как можно скорее приобрести вакцины, зарегистрированные Всемирной организацией здравоохранения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, необходимо создать национальную систему прогнозирования области биологической безопасности.

«Должна быть создана национальная система, которая будет заниматься прогнозированием биологической безопасности страны. Данная мера предусмотрено соответствующим законопроектом. Прошу Парламент принять данный законопроект до конца текущей сессии», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Также, по словам Президента, многие отечественные лаборатории, занимающиеся медицинской экспертизой, не соответствуют международным стандартам.

«В рамках проекта «Здоровье нации» необходимо оснастить высокотехнологичным оборудованием не менее 12 лабораторий. Благодаря этому до 90% наших лабораторий будут работать в соответствии с международными требованиями», - отметил Глава государства.

Также Президент Казахстана коснулся сферы образования. В частности, он поручил до 2025 года построить тысячу школ.

«Острой проблемой системы среднего образования остается нехватка мест в школах. Дефицит составляет 225 тысяч. Если не предпринять срочных мер, то к 2025 году он может достичь одного миллиона мест. Ранее я давал поручение о строительстве до конца 2025 года не менее 800 школ. Сегодня ставлю задачу - довести эту цифру до одной тысячи школ», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, помимо строительства за счет бюджета, к решению этой острейшей проблемы требуется привлечь частный сектор.

Глава государства заверил, что государство продолжит поддерживать учителей. На увеличение заработных плат педагогических работников в течение трех лет направят 1,2 трлн тенге.

«С января текущего года педагогических работников увеличилась на 25%. В течение следующих трех лет мы дополнительно направим на эти цели 1,2 трлн тенге. Принятые меры дают свои плоды. Резко вырос средний балл поступающих на педагогические специальности. Политику поддержки учителей мы будем продолжать», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил , что в условиях глобальных изменений велика вероятность, что получаемые знания устареют раньше, чем выпускник выйдет на рынок труда.

«Поэтому перед профильным министерством стоит неотложная задача по адаптации учебных программ к новым реалиям. Итоги дистанционного обучения в период пандемии свидетельствуют о недостаточной эффективности национальных телекоммуникационных сетей. Это привело к появлению большого количества учащихся, не владеющих базовыми элементарными знаниями», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Было отмечено, что принципиально важно поддерживать детей из социально уязвимых семей в рамках всеобуча. Меры материальной поддержки следует дополнить образовательным проектом «Цифровой учитель».

В Казахстане планируют переобучение учителей проводить раз в три года, а не в пять лет.

«Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги. Считаю, что переобучение учителей требуется проводить раз в три года, а не в пять лет, как сейчас. Ведь именно они должны быть носителями новых знаний, настоящими просветителями. При этом нельзя допускать случаи, когда педагоги проходят курсы за свой счет», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, было поручено рассмотреть вопрос о продлении срока грантового финансирования науки до пяти лет.

Президент коснулся и дальнейших политических реформ. Так, согласно озвученным планам, в 2024 году предполагается, что граждане получат возможность избирать акимов районов.

«Важнейшим шагом стало введение прямой выборности сельских акимов. Это принципиальный момент политической реформы предложенной мной в прошлогоднем послании. Данное решение напрямую затрагивает интересы сельчан, то есть более 40% казахстанцев. Мы на правильном пути. И уже в 2024 году граждане получат возможность хотя бы в пилотном режиме избирать акимов районов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Было также поручено разработать эффективные механизмы поддержки гражданских инициатив в сельской местности.

«Важный фактор дальнейшей модернизации местного самоуправления - развитие гражданской культуры. Администрации Президента предстоит разработать эффективные механизмы поддержки гражданских инициатив в сельской местности. Нужно адаптировать под запросы сельских неправительственных организаций систему грантового финансирования, внедрить упрощенный режим их получения. Это придаст хороший импульс для социальной активности на селе», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, было предложено внедрить квоты для людей с особыми потребностями в партийных списках на выборах.

«Мы строим инклюзивное общество, пока же в нашей стране люди с особыми потребностями слабо представлены в общественно-политической жизни. Я предлагаю расширить перечень квотируемых категорий граждан и помимо женщин и молодежи установить квоты и для людей с особыми потребностями», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также остановился на вопросах повышения заработной платы населения.

«Считаю, что назрела необходимость пересмотра уровня минимальной заработной платы. Это, с одной стороны, важнейший макроиндикатор, с другой стороны – показатель, понятный каждому», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года.

«Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение - с 1 января 2022 увеличить минимальную заработную плату с текущих 42,5 тысяч до 60 тысяч тенге. Данная мера напрямую коснется более одного миллиона человек, а косвенно всех трудящихся», - заключил Глава государства.

Теперь в Казахстане будут предоставлять льготы работодателям, повышающим заработные платы своих сотрудников.

«Более 6,5 млн человек в Казахстане являются наемными работниками. Основной источник доходов для них заработная плата. При этом за последние 10 лет рост фонда оплаты труда отстал от роста прибыли владельцев предприятий почти на 60%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил , что в этой связи Правительство разработает мягкие меры стимулирования бизнеса к увеличению заработной платы своих работников.

«Для работодателей, повышающих заработные платы своих сотрудников, будут предусмотрены льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к государственной поддержке», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того планируется разрешить перечислять на счет в «Отбасы банк» часть пенсионных накоплений.

«Я уже отметил положительный эффект инициативы по досрочному использованию пенсионных накоплений. Она также подтолкнула людей требовать у работодателей оплаты, что называется в «белую». Для поддержания данной тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующей покупки жилья. Это также позволить стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также остановился на вопросе разработки единой жилищной госпрограммы .

«Вопрос жилья всегда является одним из самых важных для наших граждан. В ближайшее время завершаются жилищные программы «Баспана хит» и «7-20-25». Вместе с тем, рыночная ипотека до сих пор остается высокой и не всем доступна. В связи с этим, будет разработана единая жилищная программа», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что «Отбасы банк» определен администратором этой программы. Перед банком стоит задача по принципу «одного окна» распределения жилья между гражданами.

Президент подчеркнул , что Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части Евразийского региона.

«Необходимо создать платформу взаимодействия национальных компаний с IТ-сообществом. Цифровые потребности и запросы квазигоссектора должны максимально обеспечиваться силами отечественных компаний», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Предстоит создать современные центры обработки данных, которые могут обслуживать соседние страны. Мы должны реализовать свой огромный информационный телекоммуникационный потенциал. В новую цифровую эпоху он будет иметь геополитическое значение», - отметил Глава государства.

«Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части Евразийского региона. Для решения данной задачи нужно усиливаться в кадровом плане. Я прошу Премьер-Министра представить мне свои предложения», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент озвучил ряд задач касательно военного потенциала страны .

«Ситуация в Афганистане, общее нарастание глобальной напряженности ставит перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

При этом Президент призвал готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий.

«В высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих извне. Следует проводить стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий государственного аппарата», - заключил Глава государства.

Он также поручил выстроить принципиально новую архитектуру цифрового правительства.

«Во-первых, предстоит выстроить принципиально новую архитектуру цифрового правительства. Все IТ-инициативы госсектора будут основываться исключительно на новой платформе казахстанского гостеха. Она исключит дублирование, неэффективные затраты, и бюрократию. 100% госсулуг станут доступны гражданам из смартфона. Во-вторых, мы запускаем центр цифровой трансформации, в котором все бизнес-процессы госорганов будут пересмотрены и переведены в цифровой формат», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Было поручено рассмотреть вопрос создания Фонда креативной индустрии.

«В вопросах консолидации общества, укрепления национальной идентичности большая роль отводится эффективному использованию исторического наследия и культурного потенциала страны. В этом плане Казахстан имеет широкие возможности, в том числе для выгодного позиционирования на международной арене», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, Глава государства добавил, что наша политика в этом вопросе требует пересмотра.

«Сейчас государство почему-то чаще всего финансирует проекты только определенных деятелей, которые с удовольствием поглощают бюджет. Молодые и талантливые скульпторы, художники, театралы, музыканты, литераторы, которые осваивают новые жанровые форматы и постоянно экспериментируют, но при этом выживают за счет меценатов, они остаются как бы в андеграунде. А ведь благодаря им казахстанская культура приобретает глобальное звучание. Поэтому Правительству совместно с экспертами нужно до конца года предоставить план практических мер, направленных на продвижение новой культуры и ее талантливых представителей. Следует рассмотреть возможность создания фонда креативной индустрии», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев также затронул вопросы языковой политики .

«Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, Глава государства отметил, что «нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка ограничено» и призвал всех изучать его. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики.

В заключение Президент Казахстана отметил необходимость сохранения межэтнического и межконфессионального согласия.

«Межэтническое и межконфессиональное согласие - это наше бесценное достояние. Во имя будущего государства мы обязаны сохранить и укрепить внутреннюю стабильность и общенациональное единство», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.