Глава государства обнародовал масштабную программу политических реформ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента выступил с Посланием народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства обнародовал масштабную программу политических реформ и ряд социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.

В начале выступления лидер Казахстана дал оценку трагическим январским событиям. По его мнению, цель этой масштабной и детально разработанной операции заключалась в смещении высшего руководства, его дискредитации в глазах народа и зарубежной общественности.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе, в режиме секретности, а все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, невзирая на их должности и позиции в обществе.

Глава государства указал на важность пересмотра полномочий Президента с переходом от суперпрезидентской в президентскую республику с сильным Парламентом. В частности, предложено законодательно оформить обязанность Главы государства прекратить членство в партии на период его полномочий, запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.

Президент наряду с этим заявил о необходимости конституционно закрепить норму, касающуюся ближайших родственников Президента. Будет введен законодательный запрет на занятие ими должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе.

Кроме того, политические реформы затронут законодательную ветвь власти. Будет пересмотрен порядок формирования и ряд функций Сената. Глава государства предложил сократить президентскую квоту в верхней палате Парламента с 15 до 10 депутатов. Также будет упразднена квота Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе, которая будет передана в Сенат, но при этом она сократится с 9 до 5 депутатов.

Программа политических реформ также предусматривает совершенствование избирательной системы, модернизацию избирательного процесса, расширение возможностей для развития партийной системы. Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по смешанной схеме – 70 % парламентариев будут избираться на пропорциональной основе, 30 % – на мажоритарной. Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог предполагается снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек.

Глава государства также акцентировал внимание на усилении роли правозащитных институтов, повышении конкурентоспособности средств массовой информации и укреплении роли институтов гражданского общества. В целях обеспечения неукоснительного соблюдения положений Основного закона Касым-Жомарт Токаев поручил создать Конституционный суд. Он также предложил учредить Национальный Курултай вместо успешно реализовавшего свою миссию Национального совета общественного доверия.

Масштабные политические реформы коснутся административно-территориального устройства страны. Президент предложил создать Абайскую и Улытаускую области с областными центрами в городах Семее и Жезказгане соответственно. Лидер Казахстана также заявил о решении поделить Алматинскую область на две новые – Алматинскую с центром в Капшагае и Жетысуйскую с центром в Талдыкоргане. Глава государства сказал, что готов прислушаться к мнению общественности, если будет высказано предложение о переименовании города Капшагая в честь выдающегося сына казахского народа Динмухамеда Кунаева.

Отдельный блок в Послании был посвящен первоочередным антикризисным мерам с акцентом на решение социально-экономических вопросов, включая обеспечение устойчивости национальной валюты, увеличение продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием, дебюрократизацию деятельности государственного аппарата.

В целом объявленные в Послании Главы государства инициативы, направленны на существенное преобразование политической системы и административно-территориальной структуры страны. Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, для их реализации в Конституцию будут внесены в более 30 изменений.

– Независимо от того, как оценивают мою деятельность разные люди, моя важнейшая обязанность – защита нашего государства. На этом пути готов принять на себя всю ответственность! – резюмировал лидер Казахстана.

С полным текстом Послания Президента можно ознакомиться здесь .



