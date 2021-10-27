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    Глава государства - об охвате населенных пунктов Интернетом: Выдаем желаемое за действительное?

    27 Октября 2021, 21:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе заседания Комиссии по вопросам внедрения цифровизации вновь высказал недовольство качеством Интернета и связи в стране. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Для многих уже стало нормой продавать «кота в мешке». Рекламируются одни параметры Интернета, а по факту предоставляются совершенно другие, и не в сторону улучшения. Расхождения, по моим данным, даже в столице, может достигать 40-50 %. Этот, по сути, обман потребителей, и эта практика должна быть решительно прекращена.

    Поручаю Правительству законодательно регламентировать административный состав и санкции за такого рода нарушения. Мы постоянно говорим почти о стопроцентном охвате всех населенных пунктов на территории Казахстана. Давайте разберемся, на самом деле это существующая практика или нет? Или выдаем желаемое за действительное?» – поручил выяснить он.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Интернет Цифровой Казахстан
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