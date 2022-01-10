Глава государства о событиях в Казахстане: В качестве повода они использовали недовольство населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Деструткивными силами неоднократно принимались попытки расшатать стабильность и учинить беспорядки. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что деструткивными силами неоднократно принимались попытки расшатать стабильность и учинить беспорядки.

«Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент продолжил, что организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных преступлений.

«В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



