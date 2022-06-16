Глава государства - о переходе на латиницу: Мы не должны торопиться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Мы уже дважды пытались перейти на латинскую графику. Однако неудачно», - заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть еще один важный вопрос, касающийся языка. Речь идет о переходе на латиницу. Некоторые представители общественности обеспокоены тем, что мы до сих пор не можем избавиться от кириллицы. Но, прежде всего, это очень сложный лингвистический вопрос. Это тоже следует понимать. Мы уже дважды пытались перейти на латинскую графику. Однако неудачно. Поэтому необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса и принять радикальное решение», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что не следует спешить с искусственным переходом с кириллицы на латиницу, просто меняя соответствующие буквы.

«Главное, чтобы граждане, особенно наша молодежь, знали порядок написания всех слов казахского языка латиницей, то есть надо пересмотреть правила правописания для нашего языка. Например, буква «Ы» часто встречается в исходных словах казахского языка в кириллической графике. Если вы механически скопируете эту букву в латиницу, то в каждом соответствующем слове появится английская буква «Y». Это неправильно. Нашим тюркоязычным братьям трудно читать слова, где часто встречается буква «Ы» – возьмем, к примеру, слово «тихий» («тыныштық», «tynyshtyq»). Именно поэтому я поручил Академии наук разработать специальную работу по новой орфографии казахского языка. Только тогда можно будет говорить о переходе на латиницу. Мы не должны торопиться. Достаточно посмотреть на надписи на билбордах на улице и названия министерств. Наш язык искажен. Откровенно говоря, это кажется противным природе казахского языка, неестественным и даже смешным. Нам не нужна такая поверхностная языковая реформа. Нам нужна настоящая реформа. Язык – это душа нации. К нему нельзя относиться с пренебрежением. Поэтому мы примем только ту графику, которая повысит статус нашего языка», - добавил Касым-Жомарт Токаев.