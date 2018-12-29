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Глава государства: Нужно создать новый образ полицейского
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев прокомментировал убийство казахстанского спортсмена, олимпийского чемпиона Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«То, что случилось с нашим спортсменом Денисом Теном, всех всколыхнуло. К сожалению, каждый день умирают 10-15 человек в ДТП и убийства происходят. Этот случай резонансный получился. Сейчас суд идет над теми, кто совершил это преступление. В целом, есть претензии к полиции, судебным органам. Нам надо с полицией провести очень серьезную работу. Нужно создать новый образ полицейского», - сказал Президент Казахстана на встрече с представителями отечественных СМИ в Акорде.
Как отметил Глава государства, в пяти учебных заведениях МВД появятся полицейские академии, в которых обучение вместо привычных пяти лет будет длиться полгода.
«Пять-шесть месяцев длится обучение, дают ему звание и идет работает. Я думаю, что многие ребята, которые заканчивают юридические факультеты, можно их туда привлечь на хорошую зарплату, работу, плюс соцпакет, обеспечение жильем, благами, которые должны быть. Чтобы во всех полицейских участках был фронт-офис, человек мог прийти и получить любые ответы на вопросы. Доверие граждан к полицейскому должно быть», - подчеркнул Президент.
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