Глава государства: Необходимо сделать большой рывок в развитии малого и среднего бизнеса

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства ознакомился с продукцией предприятий Павлодарской области, в выставке приняли участие предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли, сельского хозяйства, а также промышленные предприятия в сферах металлургии, машиностроения, строительной индустрии, нефтехимии и фармацевтики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку продукции предприятий региона и побеседовал с местными предпринимателями.

В беседе с представителями бизнес-сообщества Президент отметил, что необходимо сделать большой рывок в развитии малого и среднего предпринимательства и проработать необходимые стимулы и преференции.