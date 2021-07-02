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    12:01, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Глава государства назначил ряд послов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил ряд послов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указами Главы государства Атамкулов Мади Бакирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Нуртаев Сергей Нуртаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия Нусупов Болат Турарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.

    Отдельными Указами Сыздыкбеков Габит Абдимажитович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Сербия, а Атамкулов Мади Бакирович - от должности шефа Протокола Президента Республики Казахстан.


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