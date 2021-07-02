НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил ряд послов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указами Главы государства Атамкулов Мади Бакирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Нуртаев Сергей Нуртаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия Нусупов Болат Турарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.

Отдельными Указами Сыздыкбеков Габит Абдимажитович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Сербия, а Атамкулов Мади Бакирович - от должности шефа Протокола Президента Республики Казахстан.