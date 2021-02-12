Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства назначил ряд послов Казахстана

    12 Февраля 2021, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Указ о назначении послов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указами Главы государства назначены:

    Иманбаев Болат Бариевич Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Армения, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Малайзии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству;

    Нуртаев Сергей Нуртаевич Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Итальянской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству;

    Нусупов Болат Турарович Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия.

    Указами Главы государства освобождены:

    Уразаев Тимур Бибиталиевич от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения;

    Саржанов Кайрат Асаниязович от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Президент Казахстана Акорда Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сборник популярных казахских песен на китайском языке презентовали в Пекине
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Олжас Баккараев возглавил управление природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области
    Взаимный 14-дневный безвизовый режим могут ввести Казахстан и Египет
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве