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    Глава государства назначил послов в ФРГ и Ливанской Республике

    13 Июня 2022, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Главы государства Онжанов Нурлан Баймолдаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия, он освобожден от должности начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Указом Главы государства Карипов Даурен Айтбаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия», - говорится в публикации пресс-службы .

    Также Указом Главы государства Жумалы Расул Берекетулы назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Ливанской Республике, сообщила пресс-служба.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Президент Казахстана Германия
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