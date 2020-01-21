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Глава государства назначил Мурата Айтенова акимом Шымкента

21 Января 2020 10:53
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Глава государства назначил Мурата Айтенова акимом Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Президента РК акимом города Шымкента назначен Мурат Айтенов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

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Указ

Назначить Айтенова Мурата Дуйсенбековича акимом города Шымкента.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 21 января 2020 года

№ 252


Айтенов Мурат Дуйсенбекович родился 30 октября 1981 года в селе Жетысай Южно-Казахстанской области. Окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (2004 год).

Трудовой стаж:

Старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана (2004-2006);

Заведующий крестьянским двором АО «Астана - Өнім» УДП Республики Казахстан (2006-2008);

Эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК (2008-2010);

Заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);

Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2012-2013);

Руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан (07.2013-01.2017);

Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (01.2017-12.2019);

С декабря 2019 года был первым заместителем акима города Шымкента.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акимат, Назначения, Шымкент,
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