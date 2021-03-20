Глава государства: Наурыз мейрамы - это, прежде всего, семейный праздник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведение Наурыз мейрамы не должно ограничиваться несколькими часами торжеств на главных площадях и улицах городов и сел. Это, прежде всего, семейный праздник, который отмечают в домашней атмосфере среди родственников и друзей, отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Проведение Наурыз мейрамы не должно ограничиваться несколькими часами торжеств на главных площадях и улицах городов и сел. Это, прежде всего, семейный праздник, который отмечают в домашней атмосфере среди родственников и друзей. В эти дни мы собираемся в близком кругу, чтобы послушать мудрые наставления старших, поделиться планами на будущее и пожелать всем благоденствия», - говорится в поздравлении.