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    09:01, 20 Март 2021 | GMT +6

    Глава государства: Наурыз мейрамы - это, прежде всего, семейный праздник

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведение Наурыз мейрамы не должно ограничиваться несколькими часами торжеств на главных площадях и улицах городов и сел. Это, прежде всего, семейный праздник, который отмечают в домашней атмосфере среди родственников и друзей, отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Проведение Наурыз мейрамы не должно ограничиваться несколькими часами торжеств на главных площадях и улицах городов и сел. Это, прежде всего, семейный праздник, который отмечают в домашней атмосфере среди родственников и друзей. В эти дни мы собираемся в близком кругу, чтобы послушать мудрые наставления старших, поделиться планами на будущее и пожелать всем благоденствия», - говорится в поздравлении.


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