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    Глава государства: Наследие академика Салыка Зиманова будет служить на благо страны

    19 Февраля 2021, 11:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На республиканской научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося ученого Салыка Зиманова, зачитано поздравление участникам от Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поздравление Главы государства зачитал вице-премьер РК Ералы Тугжанов.

    «Уважаемые участники конференции! Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося ученого, академика Салыка Зиманова. Это важная дата не только для юридической науки, но и для всей нашей страны. Салык Зиманулы внес огромный вклад в формирование правовых основ независимого Казахстана. Он принял участие в разработке Декларации о государственном суверенитете Казахстана, Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан». Также он внес значительный вклад в развитие института парламентаризма в Казахстане. Известный ученый глубоко изучил все тонкости правовой сферы и оставил после себя познавательные научные труды. Особенно глубоко он изучил историю политического и правового развития нашей страны, такие важные темы, как институт биев. Его обширное наследие в будущем будет служить на благо страны», – говорится в поздравлении Президента.

    Глава государства также отметил, что Салык Зиманулы как научный наставник подготовил множество квалифицированных юристов. Его ученики успешно работают в различных сферах экономики страны. Символично, что юбилей С. Зиманова совпал с 30-летием Независимости. Жизнь ученого, беззаветно трудившегося для своей родной страны, является примером для молодого поколения.

    В конференции приняли участие представители государственных органов, научной и юридической общественности Казахстана. Среди них - заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, депутат Сената Парламента РК Мухтар Кул-Мухаммед, депутат Сената Парламента РК Алтынбек Нухулы, президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Президент Казахстана Наука История Казахстана Юбилей Дата Общество 30 лет Независимости
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