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    Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Турции

    14 Ноября 2022, 12:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в Стамбуле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме.

    Как сообщалось ранее, 6 человек погибли и 53 пострадали во время взрыва в Стамбуле.

    Генеральное консульство РК в Стамбуле рекомендовало казахстанцам, находящимся в Турции, проявлять максимальную осторожность, особенно в местах массового скопления людей.

    Загранпредставительство Казахстана находится на связи с турецкими властями. Информация о пострадавших гражданах Казахстана отсутствует.

    Контактный телефон Генконсульства РК в Стамбуле +90 212 662 53 49.
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