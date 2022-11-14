Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в Стамбуле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Как сообщалось ранее, 6 человек погибли и 53 пострадали во время взрыва в Стамбуле.

Генеральное консульство РК в Стамбуле рекомендовало казахстанцам, находящимся в Турции, проявлять максимальную осторожность, особенно в местах массового скопления людей.

Загранпредставительство Казахстана находится на связи с турецкими властями. Информация о пострадавших гражданах Казахстана отсутствует.

Контактный телефон Генконсульства РК в Стамбуле +90 212 662 53 49.



