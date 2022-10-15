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    Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Турции в связи с взрывом на шахте

    15 Октября 2022, 14:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартын, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В этот трудный момент, разделяя скорбь в связи с произошедшей трагедией, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.

    Ранее сообщалось, что на угольной шахте в городе Амасра провинции Бартын на севере Турции прогремел мощный взрыв. 26 человек погибли и более 20 рабочих пострадали.
    Президент Казахстана Турция Токаев Касым-Жомарт
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