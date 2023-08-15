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    Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту России Владимиру Путину

    15 Августа 2023, 11:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со взрывом на автомобильной заправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме.

    Напомним, в Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы. В результате ЧП число погибших достигло 27 человек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Россия Токаев Касым-Жомарт
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