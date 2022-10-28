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    Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Ирана Ибрахиму Раиси

    28 Октября 2022, 17:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта в святилище Шахчираг в городе Ширазе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В этот тяжелый момент, разделяя горечь Вашей утраты от имени всех казахстанцев и от себя лично, выражаю искренние соболезнования Вам, всем потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – говорится в телеграмме.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Иран Токаев Касым-Жомарт
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