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    Глава государства направил поздравительную телеграмму Верховному правителю Малайзии

    31 Августа 2023, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев поздравил Главу государства – Верховного правителя Малайзии Султана Абдуллу II по случаю Дня независимости Малайзии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Казахстан и Малайзию связывают прочные партнерские отношения, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Выражаю готовность к совместному использованию новых возможностей для укрепления нашего многогранного взаимодействия в интересах двух стран», – говорится в телеграмме.

    Глава государства пожелал Верховному правителю успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Президент Казахстана Международная деятельность РК Малайзия Токаев Касым-Жомарт
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