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    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Сингапура Халиме Якоб

    9 Августа 2023, 09:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Халиму Якоб с Национальным днем Республики Сингапур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства высоко оценил тесное партнерство двух стран, основанное на искренней дружбе и плодотворном политическом диалоге. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе двусторонних переговоров договоренности в мае текущего года станут прочной основой для развития стратегического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Президент Казахстана Астана Международная деятельность РК Сингапур
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