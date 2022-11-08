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    Глава государства наградил ряд жителей Атырауской области

    8 Ноября 2022, 11:46

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждения ряда жителей Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом Главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

    орденом «Барыс» ІІ степени - ветеран труда Кайрат Кыдрбаевич Ищанов;

    орденом «Парасат» - научный советник ТОО «Атыраугидрогеология» Едиге Сабуров;

    орденом «Құрмет» - директор КГП «Атырауский областной кардиологический центр» Марат Нурышевич Конысов;

    орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени - оператор НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» Сафи Каниевич Сатмагамбетов;

    медалью «Ерен еңбегі үшін» - домбрист академического оркестра имени Д.Нурпеисовой Атырауской области Жәнібек Жантұрсынұлы Жәмиев.


    Фото:t.me/bort_01

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Атырауская область
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