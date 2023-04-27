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    Глава государства наградил ряд казахстанцев за заслуги в укреплении мира между народами

    27 Апреля 2023, 12:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил ряду казахстанцев награды за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом Главы государства за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами награждены

    Орденом «Достық» ІІ степени:

    1. Ким Гера, директор Института азиатских исследований НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;

    2. Ким Константин Станиславович, главный редактор республиканской газеты «Коре ильбо».

    Орденом «Құрмет»:

    1. Бугинас Бронислав Казисович, член литовского ОО «Lituanica»;

    2. Микаелян Наринэ Гамлетовна, заместитель председателя РОО «Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан «Наири».

    Медалью «Шапағат»:

    1. Кан Алина Александровна, преподаватель казахского языка в разговорном клубе «Сөйле»;

    2. Останькович Дмитрий Валерьевич, председатель ОО «Белорусский культурный центр «Радима»;

    3. Тумгоев Юсуп Лом-Алиевич, член ОЮЛ «Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах».

    Также Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечены горный рабочий шахты имени Костенко Даниель Диль, блогер Иван Червинский и посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана во Франции Оборон-Туар Малгожата.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда
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