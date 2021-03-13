Глава государства наградил орденом «Отан» музыковеда Юрия Аравина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства наградил орденом «Отан» казахстанского музыковеда Юрия Аравина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О награждении орденом «Отан» Аравина Ю.П.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся заслуги в пропаганде и развитии национальной культуры и музыкального искусства наградить орденом «Отан» Аравина Юрия Петровича – музыковеда.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 13 марта 2021 года

№ 535



Фото: voxpopuli.kz