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    Глава государства наградил орденом «Отан» музыковеда Юрия Аравина

    13 Марта 2021, 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства наградил орденом «Отан» казахстанского музыковеда Юрия Аравина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О награждении орденом «Отан» Аравина Ю.П.

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За выдающиеся заслуги в пропаганде и развитии национальной культуры и музыкального искусства наградить орденом «Отан» Аравина Юрия Петровича – музыковеда.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 13 марта 2021 года

    № 535


    Фото: voxpopuli.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда
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