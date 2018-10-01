Глава государства коснулся важных для медиков вопросов - врач

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Главный врач Северо-Казахстанской детской областной больницы Олег Завьялов уверен, что Послание Президента РК позволит решить актуальные вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он добавил, что многие тезисы Главы государства для медицинской общественности имеют особое значение.

«Послание ориентировано на простого человека, на человека труда, на каждого гражданина Казахстана, проживающего и в городе, и на селе. Безусловно, важный аспект - здравоохранение. Наш Президент особо отметил повышение качества медицинских услуг. Нужно развивать первичную медико-санитарную помощь, повышать заработную плату медикам», - сказал О.Завьялов.

Он уверен, что озвученные Главой государства тезисы о подготовке востребованных специалистов решат имеющиеся проблемы с трудоустройством выпускников.

«Что касается высшего образования, то здесь вопрос подготовки именно востребованных специалистов особенно актуален. Бывает, что готовятся специалисты, а востребованности в них нет. Теперь их будут готовить таким образом, чтобы после окончания вуза он получил работу», - сказал он.

По мнению главврача, огромное значение имеют вопросы развития урбанизации, производства собственных продуктов питания.

«Глава государства коснулся многих вопросов, актуальных и своевременных. Таких, которые назрели и которые нужно решать именно сейчас», - подчеркнул О.Завьялов.