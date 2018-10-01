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Глава государства коснулся важных для медиков вопросов - врач

5 Октября 2018 18:54 55
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Глава государства коснулся важных для медиков вопросов - врач

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Главный врач Северо-Казахстанской детской областной больницы Олег Завьялов уверен, что Послание Президента РК позволит решить актуальные вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он добавил, что многие тезисы Главы государства для медицинской общественности имеют особое значение.

«Послание ориентировано на простого человека, на человека труда, на каждого гражданина Казахстана, проживающего и в городе, и на селе. Безусловно, важный аспект - здравоохранение. Наш Президент особо отметил повышение качества медицинских услуг. Нужно развивать первичную медико-санитарную помощь, повышать заработную плату медикам», - сказал О.Завьялов.

Он уверен, что озвученные Главой государства тезисы о подготовке востребованных специалистов решат имеющиеся проблемы с трудоустройством выпускников.

«Что касается высшего образования, то здесь вопрос подготовки именно востребованных специалистов особенно актуален. Бывает, что готовятся специалисты, а востребованности в них нет. Теперь их будут готовить таким образом, чтобы после окончания вуза он получил работу», - сказал он.

По мнению главврача, огромное значение имеют вопросы развития урбанизации, производства собственных продуктов питания.

«Глава государства коснулся многих вопросов, актуальных и своевременных. Таких, которые назрели и которые нужно решать именно сейчас», - подчеркнул О.Завьялов.

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Олеся Жуковень

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