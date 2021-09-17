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    Глава государства: Казахстан приветствует подписание программы «Зеленого пояса» ШОС

    17 Сентября 2021, 14:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан приветствует подписание программы «Зеленого пояса» ШОС с целью широкого внедрения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета глав государств-членов ШОС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Переход мировой экономики на зеленые рельсы становится системообразующим фактором. Вопросы устойчивого развития и защиты окружающей среды находятся в центре внимания всех без исключения государств членов нашей организации. Поэтому мы вновь выступаем за скорейшее утверждение реестра экологических проблем ШОС, требующих неотложного коллективного решения. Казахстан приветствует подписание программы «Зеленого пояса» ШОС с целью широкого внедрения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Для дальнейшего продвижения повестки устойчивого развития приглашаем вас к сотрудничеству с Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов, действующим в столице Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Также в ходе выступления Президент Казахстана отметил важность вопроса в сфере транспорта. Глава государства считает важным подписание меморандума о сотрудничестве по обеспечению стабильной работы транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций.

    «Пандемия, мартовский инцидент в Суэцком канале высветили стратегическую уязвимость морских грузоперевозок. На фоне этих событий трансконтинентальные сухопутные маршруты, в первую очередь, Новый шелковый путь значительно усилили свою привлекательность. Нам следовало бы совместно решить ряд проблем, препятствующих полноценной реализации наших транспортно-транзитных преимуществ», - предложил Касым-Жомарт Токаев.

    «Прежде всего речь идет о существенном различии уровня и развития транспортной инфраструктуры в государствах-членах ШОС. Поэтому общим интересом отвечала бы прагматичная синергия национальных инфраструктурных стратегий в рамках ШОС на основе полноценного учета экономических интересов стран-участниц. Подписание меморандума о сотрудничестве по обеспечению стабильной работы транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций станет серьезным шагом вперед в этом направлении», - подчеркнул Президент Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ШОС Президент Казахстана Экология
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