Глава государства: Казахстан по-прежнему привлекателен для иностранных инвесторов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Казахстан по-прежнему привлекателен для иностранных инвесторов, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы по-прежнему привлекательны для иностранных инвесторов. В мире Казахстан широко известен как ответственная в международных делах и динамично развивающая страна, нацеленная на достижение прогресса в своем развитии и стремящаяся к взаимовыгодному сотрудничеству. Это особенно важно на фоне критически сложной геополитической ситуации, нарастания атмосферы тотальной вражды и недоверия. Недавно Папа Римский Франциск, который, как вы знаете, посетил Казахстан в сентябре, заявил в одной из своих проповедей, что наша страна предстает как «место встречи и диалога…», является «двигателем в деле продвижения мира и человеческого братства…», ставит в центр «усилия по созиданию мира, где слушают и уважают друг друга...». Эти слова Понтифика и одного из самых авторитетных духовных лидеров человечества очень емко характеризуют Казахстан и выделяют наши ценности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.