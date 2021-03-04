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    Глава государства: Казахстан намерен довести долю туристической отрасли до 8% ВВП к 2025 году

    4 Марта 2021, 20:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время 14-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) остановился на потенциале сферы туризма, которая, несмотря на пандемию, остается одним из перспективных направлений сотрудничества, передает МИА «Казинформ».

    «Казахстан намерен довести долю туристической отрасли до 8 % ВВП к 2025 году. Мы активно развиваем священный для стран Центральной Азии и всего тюркского мира город Туркестан. Только в 2020 году внутренние инвестиции в городскую инфраструктуру, туризм и логистику в Туркестане составили около 1 миллиарда долларов. Туркестан вошел в ТОП-10 туристических направлений Казахстана, которые могут стать привлекательными для инвесторов и туристов из ваших стран», – сказал Президент.

    Как подчеркнул Глава государства, здравоохранение также может стать «центром притяжения» иностранных инвестиций в Казахстан. Конкурентоспособные тарифы, высококвалифицированная рабочая сила и множество возможностей государственно-частного партнерства привлекли турецкие компании, которые участвуют в строительстве новых больниц в Казахстане и оснащении их высокотехнологичным медицинским оборудованием.

    «Турецкая Rönesans Holding начинает строительство своих клиник в семи городах Казахстана. Мы также приветствуем компанию Orhun Medical, которая совместно с Казахским национальным институтом онкологии и радиологии планирует в этом году ввести в действие Центр томотерапии в Алматы. Уверен, что сотрудничество с турецкими компаниями будет продолжено. Мы также намерены приглашать партнеров из других стран-участниц инвестировать в систему здравоохранения Казахстана», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана принял участие в 14-м саммите Организации экономического сотрудничества.


    Автор:

    Президент Казахстана Инвестпроекты Туризм Здравоохранение Экономика Турция
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