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    Глава государства: Казахстан готов к дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества с Южной Кореей

    30 Октября 2020, 20:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и многопланового сотрудничества с Южной Кореей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

    «В видеообращении к участникам Международного форума по Северному экономическому сотрудничеству рассказал о потенциале сотрудничества Казахстана с Республикой Корея в сферах промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта», - отметил Президент.

    «Стратегия «Новая Северная политика», инициированная Президентом Мун Чжэ Ином, и программа «Свежий ветер» отвечают национальным интересам Казахстана. Мы готовы к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и многопланового сотрудничества с Южной Кореей», - подчеркнул Глава государства.

    Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением на Международном форуме по северному экономическому сотрудничеству – 2020.

    Автор:

    Президент Казахстана Корея
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