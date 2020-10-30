Глава государства: Казахстан готов к дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества с Южной Кореей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и многопланового сотрудничества с Южной Кореей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«В видеообращении к участникам Международного форума по Северному экономическому сотрудничеству рассказал о потенциале сотрудничества Казахстана с Республикой Корея в сферах промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта», - отметил Президент.

«Стратегия «Новая Северная политика», инициированная Президентом Мун Чжэ Ином, и программа «Свежий ветер» отвечают национальным интересам Казахстана. Мы готовы к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и многопланового сотрудничества с Южной Кореей», - подчеркнул Глава государства.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением на Международном форуме по северному экономическому сотрудничеству – 2020.