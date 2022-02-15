Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президенту было доложено о результатах работы Агентства в 2021 году и расследовании находящихся в производстве уголовных дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Марат Ахметжанов ознакомил Главу государству с планами по реализации утвержденной Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

Так, сейчас в Парламенте рассматривается проект Закона, предусматривающий введение ответственности за необоснованное обогащение и формировании системы защиты разоблачителей коррупции. Эта норма позволит контролировать доходы и расходы государственных служащих.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в рамках реализации Концепции в борьбу с коррупцией будут вовлечены все государственные органы. В каждом ведомстве будут закреплены лица, ответственные за полноту принимаемых мер по противодействию коррупции.

Президент поддержал предлагаемые подходы по реализации Концепции и поручил усилить координирующую роль Агентства в этом направлении. Эту работу Глава государства взял на особый контроль.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по устранению предпосылок коррупции, вскрытию преступных схем и привлечению к ответственности коррупционеров.