Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президенту было доложено о результатах работы Агентства в 2021 году и расследовании находящихся в производстве уголовных дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Марат Ахметжанов ознакомил Главу государству с планами по реализации утвержденной Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.
Так, сейчас в Парламенте рассматривается проект Закона, предусматривающий введение ответственности за необоснованное обогащение и формировании системы защиты разоблачителей коррупции. Эта норма позволит контролировать доходы и расходы государственных служащих.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в рамках реализации Концепции в борьбу с коррупцией будут вовлечены все государственные органы. В каждом ведомстве будут закреплены лица, ответственные за полноту принимаемых мер по противодействию коррупции.
Президент поддержал предлагаемые подходы по реализации Концепции и поручил усилить координирующую роль Агентства в этом направлении. Эту работу Глава государства взял на особый контроль.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по устранению предпосылок коррупции, вскрытию преступных схем и привлечению к ответственности коррупционеров.
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