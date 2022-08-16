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    Глава государства дал ряд поручений председателю Счетного комитета

    16 Августа 2022 18:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. Касым-Жомарту Токаеву было доложено об основных итогах работы высшего органа аудита за первое полугодие текущего года, а также о ходе исполнения отдельных поручений Главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Согласно представленной Президенту информации, всего за отчетный период было проведено 14 аудиторских мероприятий на 77 объектах с охватом более 1,3 трлн тенге бюджетных средств.

    Кроме того, Наталья Годунова проинформировала Касым-Жомарта Токаева о выработанных подходах по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.

    В завершение Глава государства дал председателю Счетного комитета ряд поручений.


    Фото: akorda.kz



    #Президент Казахстана #Другие государственные органы
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