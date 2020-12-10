Глава государства дал ряд поручений председателю Счетного комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных результатах деятельности Счетного комитета с начала текущего года и исполнении поручений Президента.

Глава государства был проинформирован об итогах аудита Министерства национальной экономики по вопросу формирования трансфертов общего характера.

В ходе встречи также были обсуждены актуальные проблемы межбюджетных отношений и регионального развития. Касым-Жомарт Токаев поручил вынести рассмотрение данного вопроса на заседание Высшего совета по реформам.

Президент дал Наталье Годуновой ряд конкретных поручений.



