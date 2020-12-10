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    Глава государства дал ряд поручений председателю Счетного комитета

    10 Декабря 2020, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных результатах деятельности Счетного комитета с начала текущего года и исполнении поручений Президента.

    Глава государства был проинформирован об итогах аудита Министерства национальной экономики по вопросу формирования трансфертов общего характера.

    В ходе встречи также были обсуждены актуальные проблемы межбюджетных отношений и регионального развития. Касым-Жомарт Токаев поручил вынести рассмотрение данного вопроса на заседание Высшего совета по реформам.

    Президент дал Наталье Годуновой ряд конкретных поручений.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда
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