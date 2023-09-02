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    Глава государства дал ряд поручений новому министру внутренних дел

    2 Сентября 2023, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел совещание с руководящим составом МВД. Открывая встречу, Президент представил нового министра внутренних дел Ержана Саденова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как отметил Глава государства, вновь назначенный руководитель ведомства имеет 30-летний стаж службы в органах внутренних дел, он прошел путь от оперуполномоченного районного звена до заместителя министра.

    Президент поблагодарил бывшего министра Марата Ахметжанова за проделанную работу, особо отметив ряд позитивных изменений в организации деятельности органов внутренних дел в период его руководства, в том числе внедрение цифровых технологий, автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения, а также повышение уровня открытости работы полиции.

    Обращаясь к участникам совещания, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что во вчерашнем Послании народу Казахстана им даны конкретные поручения по улучшению благополучия наших граждан и кардинальным социально-экономическим преобразованиям. Реализация этих планов во многом зависит от состояния правопорядка, в поддержании которого важнейшая роль отводится полиции.

    Глава государства заявил о необходимости новых идей по переформатированию работы органов внутренних дел, выстраиванию устойчивых коммуникаций с населением и институтами гражданского общества.

    – Нужно продолжить развитие сервисной полиции, предложив взаимовыгодные формы сотрудничества с населением, которые позволят на деле обеспечить соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям. Требует серьезной коррекции и система защиты прав несовершеннолетних. Следует обеспечить реализацию поручений, данных мною на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года. Задачи очень серьезные, и для их успешного решения требуется сплоченность всего личного состава и, в первую очередь, руководства министерства, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент пожелал руководству МВД успехов в качественной и своевременной реализации поставленных задач.

    Напомним, Указом Главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен министром внутренних дел Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана МВД РК Токаев Касым-Жомарт
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