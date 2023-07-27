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    Глава государства дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса

    27 Июля 2023, 12:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Казахстан продемонстрировал достаточно эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Это позволит отечественному бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций.

    Продолжена работа по расширению международного сотрудничества. Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, что повысит эффективность взаимодействия со странами данного региона.

    На днях Правительством был утвержден Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. Он охватывает меры по снижению уровня теневых операций в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.

    Как сообщил Жанат Элиманов, агентством с начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге, ликвидировано 5 преступных групп (еще 3 дела находятся в производстве). По фактам хищения бюджетных средств расследуется ряд резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере.

    В целях защиты здоровья граждан пресечена деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, предотвращен ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге.

    В рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу ликвидированы 11 подпольных казино и 2 букмекерские конторы. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы пресечена деятельность 22 финансовых пирамид, вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 млрд тенге, заблокировано свыше 5,3 тысячи сайтов и аккаунтов. При участии Агентства в 14 областях снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.

    В завершение Глава государства дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса, а также пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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