Глава государства дал ряд поручений Кайрату Келимбетову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о подходах к формированию вновь создаваемого Агентства по стратегическому планированию и реформам, в том числе о проекте Положения Агентства, структуре, численности и краткосрочных перспективах его деятельности до конца текущего года.

Касым-Жомарт Токаев поручил проанализировать и проработать вопросы, предложения, волнующие общество, а также ход исполнения поручений, озвученных в Послании народу Казахстана.



