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    Глава государства дал ряд поручений Генпрокурору РК

    23 Декабря 2019, 19:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил Главе государства об итогах работы надзорного органа, состоянии законности и правопорядка в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Гизат Нурдаулетов отметил динамику снижения уровня преступности в Казахстане.

    Президент был проинформирован о мерах по защите конституционных прав граждан, а также об актуальных вопросах борьбы с преступностью, внедрении цифровых технологий в уголовный процесс.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить работу по обеспечению верховенства закона во всех сферах жизнедеятельности общества.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Генпрокуратура
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