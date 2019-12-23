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Глава государства дал ряд поручений Генпрокурору РК

23 Декабря 2019 19:13
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Глава государства дал ряд поручений Генпрокурору РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил Главе государства об итогах работы надзорного органа, состоянии законности и правопорядка в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

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Гизат Нурдаулетов отметил динамику снижения уровня преступности в Казахстане.

Президент был проинформирован о мерах по защите конституционных прав граждан, а также об актуальных вопросах борьбы с преступностью, внедрении цифровых технологий в уголовный процесс.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить работу по обеспечению верховенства закона во всех сферах жизнедеятельности общества.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Генпрокуратура,
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