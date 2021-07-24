Глава государства дал ряд поручений Багдату Мусину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о деятельности министерства за первое полугодие 2021 года, актуальных вопросах развития государственных услуг, а также о реализации поручений, озвученных Президентом на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан.

Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по повышению качества интернета. По словам Багдата Мусина, министерством увеличено количество проверок качества Интернета, в результате которых операторам связи выписаны штрафы за некачественное предоставление услуг.

Министр также сообщил, что за первые шесть месяцев этого года трафик Интернета в Казахстане вырос до 7900 петабайт. Это на 15% больше, чем за весь 2020 г. Отмечена положительная динамика роста основных показателей качества Интернета. Так, Казахстан за год улучшил позиции в рейтинге Speedtest Global Index по скорости мобильного Интернета на 15 строчек и занимает 80-е место. В рейтинге по скорости фиксированного Интернета Казахстан расположился на 65 месте.

Президенту рассказали о проводимой работе совместно с ведущими операторами низкоорбитальной спутниковой связи по обеспечению высокоскоростным широкополосным доступом в интернет отдаленных сельских населенных пунктов. Кроме того, Багдат Мусин отчитался о применении цифровых решений в борьбе с коронавирусной инфекцией и оптимизации процессов в предоставлении государственных услуг.

В завершение разговора Глава государства дал ряд конкретных поручений.