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    Глава государства дал ряд поручений Багдату Мусину

    24 Июля 2021, 15:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о деятельности министерства за первое полугодие 2021 года, актуальных вопросах развития государственных услуг, а также о реализации поручений, озвученных Президентом на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан.

    Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по повышению качества интернета. По словам Багдата Мусина, министерством увеличено количество проверок качества Интернета, в результате которых операторам связи выписаны штрафы за некачественное предоставление услуг.

    Министр также сообщил, что за первые шесть месяцев этого года трафик Интернета в Казахстане вырос до 7900 петабайт. Это на 15% больше, чем за весь 2020 г. Отмечена положительная динамика роста основных показателей качества Интернета. Так, Казахстан за год улучшил позиции в рейтинге Speedtest Global Index по скорости мобильного Интернета на 15 строчек и занимает 80-е место. В рейтинге по скорости фиксированного Интернета Казахстан расположился на 65 месте.

    Президенту рассказали о проводимой работе совместно с ведущими операторами низкоорбитальной спутниковой связи по обеспечению высокоскоростным широкополосным доступом в интернет отдаленных сельских населенных пунктов. Кроме того, Багдат Мусин отчитался о применении цифровых решений в борьбе с коронавирусной инфекцией и оптимизации процессов в предоставлении государственных услуг.

    В завершение разговора Глава государства дал ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Правительство РК Интернет Цифровой Казахстан
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