+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 32 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства дал ряд поручений Багдату Мусину

24 Июля 2021 15:17
Поделиться:
Глава государства дал ряд поручений Багдату Мусину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

Новости по теме
Президент заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя
Цифровой тенге: проект и вопрос внедрения обсудили в Нацбанке Президент заслушал отчет министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова Как в Казахстане внедряется электронная система оплаты проезда в общественном транспорте

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о деятельности министерства за первое полугодие 2021 года, актуальных вопросах развития государственных услуг, а также о реализации поручений, озвученных Президентом на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан.

Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по повышению качества интернета. По словам Багдата Мусина, министерством увеличено количество проверок качества Интернета, в результате которых операторам связи выписаны штрафы за некачественное предоставление услуг.

Министр также сообщил, что за первые шесть месяцев этого года трафик Интернета в Казахстане вырос до 7900 петабайт. Это на 15% больше, чем за весь 2020 г. Отмечена положительная динамика роста основных показателей качества Интернета. Так, Казахстан за год улучшил позиции в рейтинге Speedtest Global Index по скорости мобильного Интернета на 15 строчек и занимает 80-е место. В рейтинге по скорости фиксированного Интернета Казахстан расположился на 65 месте.

Президенту рассказали о проводимой работе совместно с ведущими операторами низкоорбитальной спутниковой связи по обеспечению высокоскоростным широкополосным доступом в интернет отдаленных сельских населенных пунктов. Кроме того, Багдат Мусин отчитался о применении цифровых решений в борьбе с коронавирусной инфекцией и оптимизации процессов в предоставлении государственных услуг.

В завершение разговора Глава государства дал ряд конкретных поручений.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Интернет   #Цифровой Казахстан  
Поделиться:
Новости по теме
Президент заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя
Цифровой тенге: проект и вопрос внедрения обсудили в Нацбанке
Президент заслушал отчет министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова
Как в Казахстане внедряется электронная система оплаты проезда в общественном транспорте
Популярное
1 Карантин ужесточат с 26 июля в Алматы
2 Новое постановление: карантин ужесточают в Нур-Султане
3 Алексей Цой выразил готовность встретиться с «антиваксерами»
4 Японские болельщики назвали Ольгу Рыпакову принцессой Олимпийских игр
5 Сколько человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане
Читайте также
Президент заслушал отчет министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова
Цифровой тенге: проект и вопрос внедрения обсудили в Нацбанке
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив